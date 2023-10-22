Власти сектора Газа сообщили о 1,5 млн покинувших свои дома жителях

Из-за эскалации палестино-израильского конфликта 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба правительства сектора, связанного с палестинским движением «ХАМАС».

«70% населения сектора Газа, 1,5 млн граждан были вынуждены покинуть дома», — говорится в сообщении правительства анклава, которое цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что все эти люди живут в центрах приема.

Ранее, 13 октября, «Известия» показали кадры эвакуации мирных жителей из сектора Газа. Многие и них прошли по 10 км в поисках безопасного места. По словам корреспондента «Известий» Ибрагима Исбаита у людей уже нет машин, в анклаве отсутствуют электричество и топливо. Граждане покинули свои дома с теми вещами, что успели взять.

Позже, 22 октября, врач из центральной больницы сектора Газа Аль-Шифа Мухамед Наджи, который тоже был эвакуирован из сектора Газа, рассказал «Известиям», что в Рафахе, на юге сектора Газа, куда эвакуировалась часть палестинцев с севера, также тяжелая гуманитарная ситуация: не хватает воды и горючего для приготовления пищи и, кроме того, заканчивается продовольствие. Также в городе уже нет света, а людям не могут обеспечить хорошее питание.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число погибших с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа достигло 4651 человека, 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести. До этого сообщалось о 4385 погибших палестинцах и около 13,5 тыс. раненых. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.