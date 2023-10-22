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Самолеты ЦАХАЛ поразили пост «Хезболлы» на границе с Ливаном

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Фото: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
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Воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по наблюдательному посту «Хезболлы» в ответ на ракетный обстрел района Ципорена у границы с Ливаном. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад по району Ципорен были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по наблюдательному пункту «Хезболлы», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, после первоначальных сообщений о сиренах, прозвучавших в кибуце Ифтах, по израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов, которые упали на открытой местности.

Помимо этого против ЦАХАЛ осуществили запуск противотанковых ракет в районе Турмуса и Шушана, что также находятся у границы с Ливаном. На это израильская армия ответила танковым и артиллерийским огнем по местам запуска.

Как добавили в пресс-службе, истребители ЦАХАЛ уничтожили заместителя начальника артиллерийского подразделения ХАМАС в секторе Газа Мухаммада Катмаша. Отмечается, что он играл важную роль в планировании и осуществлении обстрела Израиля из региона.

Вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» со свой стороны сообщило о проведении операции против израильских позиций в Эль-Байяде и Эль-Маликии на южной границе Ливана.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля также сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения «Нукбха» радикального движения «ХАМАС». Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам группировок движения в секторе Газа, а в районе горы Хар-Дов на севере Израиля танк ЦАХАЛ открыл ответный огонь в сторону боевиков.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибли более 4,6 тыс. человек и еще 14,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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