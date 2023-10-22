Власти Бельгии дополнительно усилили меры безопасности после теракта в Брюсселе

Бельгийские власти дополнительно усилили меры безопасности после теракта в Брюсселе. Об этом 22 октября сообщил премьер-министр страны Александер де Кроо.

«Правительство принимает свою ответственность», — заявил он на пресс-конференции.

В число предпринятых мер вошло усиление федеральной судебной полиции 50 офицерами, а железнодорожной полиции — 25 офицерами. Также прокуратура Брюсселя получила дополнительно пять судей.

Также будет усилен обмен информацией между иммиграционной службой, полицией и судебной властью. Соответствующим органам будет предложено проверить действенность уже принятых мер.

Теракт в бельгийской столице произошел вечером 16 октября. В результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия — Швеция. Устроивший стрельбу мужчина был убит при задержании. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.

Ответственность за террористическую атаку в Брюсселе взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской и запрещена в РФ).