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Врач в Италии получил штраф на €27 тыс. за переработку в пандемию

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Gianni Schicchi
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Врач больницы итальянского города Бари Вито Прокаччи был оштрафован на €27 тыс. за переработку в период пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает газета La Stampa.

Отмечается, что в больницу прибыла специальная инспекция, которая выявила, что медицинские работники «не соблюдали предписанные периоды отдыха в свое время и работали больше положенного времени». В результате она оштрафовала трех врачей: Прокаччи должен выплатить €27 тыс., в то время как двое его коллег — €10 тыс.

После получения штрафа мужчина написал письмо президенту Италии Серджио Маттарелле и объяснил произошедшее.

Он указал, что на протяжении двух лет борьбы с опасной инфекцией практически не виделся с родственниками и жил в больнице. В отделении Прокаччи медицинскими работниками удалось спасти более 8 тыс. пациентов с коронавирусом, «1,6 из которых были на искусственной вентиляции легких».

La Stampa дополняет, что после обращения действие штрафов было приостановлено. В ближайшие несколько дней продолжится расследование по данному вопросу.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 5 мая 2023 года. Гебрейесус заявил, что последовал совету комитета экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 и предложил ему отменить «статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) COVID-19».

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