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Финансовый консультант дала советы для желающих накопить миллион рублей

Волкова: чтобы накопить миллион рублей, можно рассмотреть консервативные инвестиции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для того чтобы накопить миллион за полгода, нужно работать с двумя переменными: суммой, которую необходимо откладывать, и с доходностью, которую можно получить за эти шесть месяцев. Об этом рассказала «Известиям» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Она дала несколько советов россиянам, планирующим накопить значительную сумму денег.

«Начнем с суммы. Что делать, чтобы миллион у вас появился? [Во-первых,] сделать математический расчет, сколько инвестировать ежемесячно для достижения этой цели спустя полгода. Во-вторых, исходя из этого математического расчета, написать план и провести мозговой штурм», — отметила эксперт.

Инвестор привела в пример несколько вариантов достижения цели. Так, по ее словам, можно попробовать попросить повышения у работодателя, найти подработку, поменять профессию, повысить стоимость своих услуг или стоимость своего рабочего часа.

«То есть [необходимо] предпринять действия для того, чтобы денежный поток просто стал больше. Важно увеличить активный денежный поток и одновременно создавать пассивный денежный поток, который позволит эту сумму получить», — объяснила она.

Говоря про доходность, она уточнила, что даже на шесть месяцев можно «заставить деньги работать».

«Речь идет как о консервативных инструментах, например тех же облигациях на полгода, которые могут давать 20% годовых, так и об агрессивных. Что касается вторых, здесь вы четко понимаете, что срок маленький, а сумма большая и нужно действовать стремительно. Можно изучить механику торгов, трейдинг и на какую-то часть капитала торговать», — сказала эксперт.

Финансовый консультант подчеркнула, что если цель перед инвестором стоит важная (оплатить лечение, купить квартиру и т.д.) и он не может отказаться от нее, то и рисковать всеми деньгами в торгах не стоит. Кроме того, важно оперативно получать знания, которые позволят использовать высокорисковые инструменты с высокой доходностью — вплоть до 5–10% годовых в неделю, добавила она.

«Если же инвестиции вам не подходят, вы можете выбрать какое-то товарное направление: покупать дешевле, продавать дороже, и даже в течение месяца многократно увеличить сумму вложений. Например, у вас есть 100 тыс. рублей, на них вы купили какой-то товар, продали на 120 тыс. рублей. Далее купили товар на 120 тыс. рублей и перепродали его уже на 140 тыс. рублей, таким образом, повышая свою доходность», — объяснила она.

Подводя итог, Волкова выразила мнение, что недостижимых целей нет. За полгода можно как заработать миллион, так и усилить доходность за счет инструментов инвестирования, заключила эксперт.

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Ранее, 20 октября, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол рассказал «Известиям», что перед тем, как начать вкладывать денежные средства, инвестору стоит точно определиться с подходом и выбрать долгосрочные инвестиции или спекуляции. При этом начать инвестировать можно с любой суммой, добавил он.

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