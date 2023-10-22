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«Сочи» разгромил «Урал» на выезде в матче 12-го тура РПЛ

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Фото: ФК «Сочи»
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Футбольный клуб «Сочи» обыграл со счетом 4:1 екатеринбургский «Урал» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся 22 октября на стадионе «Екатеринбург Арена».

В составе гостей мячи забили Кирилл Кравцов (15-я минута), Никита Бурмистров (17-я), Мартин Крамарич (34-я) и Иван Игнатьев (89-я), отличившийся с пенальти. У хозяев поля единственный гол оформил Андрей Егорычев (38-я).

«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд и одержал третью победу за сезон. С девятью очками команда продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

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«Урал» не смог выиграть в седьмой раз подряд, но по итогам тура продолжит занимать девятую позицию, имея в активе 16 очков.

Накануне в рамках 12-го тура РПЛ воронежский «Факел» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

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