Версальский дворец эвакуировали в седьмой раз за неделю

Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали в седьмой раз за неделю из-за сообщения о бомбе. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба достопримечательности в X (бывшем Twitter).

«По соображениям безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только будут проведены проверки. Мы благодарим вас за понимание», — говорится в сообщении.

Посетителям разрешат вернуться в музей после того, как будут завершены все проверки.

Версальский дворец впервые эвакуировали 14 октября после получения администрацией учреждения сообщений об угрозе взрыва. Проводилась эвакуация не только посетителей дворца, но и гуляющих в саду гостей.

В тот же день парижский Лувр принял решение закрыть свои двери для посетителей после получения сообщений о бомбе.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

Позднее спецслужбы страны сообщили, что за атакой на школу стоит группа из восьми человек, они были задержаны. В их числе помимо нападавшего находятся старший брат, который ранее был осужден за участие в террористическом заговоре, и две сестры.