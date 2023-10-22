Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
Мир
WAFA сообщило о гибели 13 человек в результате удара Израиля по домам и мечети в Газе
Армия
Разведчик Мытка своевременно выявил боевиков ВСУ и помог разгромить противника
Мир
Президент Израиля заявил о наличии у ХАМАС инструкций по созданию химоружия
Мир
ЦПВС подтвердил удары истребителей Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо
Мир
Байден обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Ближнем Востоке
Мир
Шеф Пентагона Остин назвал трудностью для Израиля подземные туннели ХАМАС
Мир
В Палестине назвали визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
ЦАХАЛ сообщила о гибели своего военного в районе сектора Газа
Мир
ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Израиля
Авто
Около 600 тыс. км российских дорог разметят с помощью отходов стекла
Общество
В России могут ввести штрафы для самокатчиков за нарушение ПДД

Версальский дворец эвакуировали в седьмой раз за неделю

0
Фото: Global Look Press/Gao Jing
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали в седьмой раз за неделю из-за сообщения о бомбе. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба достопримечательности в X (бывшем Twitter).

«По соображениям безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только будут проведены проверки. Мы благодарим вас за понимание», — говорится в сообщении.

Посетителям разрешат вернуться в музей после того, как будут завершены все проверки.

Пиковая разгрузка: как реагирует Макрон на протесты
И чем акции во Франции опасны для региона

Версальский дворец впервые эвакуировали 14 октября после получения администрацией учреждения сообщений об угрозе взрыва. Проводилась эвакуация не только посетителей дворца, но и гуляющих в саду гостей.

В тот же день парижский Лувр принял решение закрыть свои двери для посетителей после получения сообщений о бомбе.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

Позднее спецслужбы страны сообщили, что за атакой на школу стоит группа из восьми человек, они были задержаны. В их числе помимо нападавшего находятся старший брат, который ранее был осужден за участие в террористическом заговоре, и две сестры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023