NYT сообщила о соперничестве Украины и Израиля в вопросе получения оружия от США

Украина и Израиль могут стать соперниками в вопросе получения военной помощи от США. Об этом 22 октября пишет The New York Times.

«Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и Израилю, президент США Джо Байден попытался дать понять, что США не ставят одну войну выше другой. Но несколькими часами ранее представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», — говорится в публикации.

Несмотря на то что Израиль и Украина ведут разные виды войн и имеют разные потребности, есть ключевые вооружения, которые могут понадобиться от США обеим странам, пишет газета. Сюда входят артиллерийские снаряды, «умные» бомбы и ракеты Stinger. В связи с этим возможности Вашингтона удовлетворить потребности двух государств могут быть ограничены, отмечается в публикации.

Ранее, 19 октября, стало известно, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад.

Боеприпасы, предназначенные для Украины, были частью арсенала оружия США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между странами. Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но, согласно соглашению между странами, Израиль может использовать снаряды в войне в короткие сроки с одобрения США.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.