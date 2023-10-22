Войска РФ уничтожили авиационные средства поражения ВСУ в Хмельницкой области

Российские войска уничтожили авиационные средства поражения Воздушных сил Украины в Хмельницкой области. Об этом 22 октября рассказали в Минобороны РФ.

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Также в районе города Кривой Рог Днепропетровской области были уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области — узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Накануне в Минобороны рассказали, что российские силы уничтожили склады боеприпасов и топлива на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Также за сутки Вооруженные силы России поразили 23 беспилотника противника в различных населенных пунктах.

19 октября ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области. Также российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, которые располагались в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.