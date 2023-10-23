Голос прошлого: GAYAZOV$ BROTHER$ в «Матрице», Маликов в «СТУДИО»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера фильма-сказки «По щучьему велению». Главная звезда картины Никита Кологривый сильно опоздал на начало. Евгений Стычкин презентовал свою режиссерскую работу — сериал «Цикады», про которую все говорят, что это плагиат. Премьера прошла в «Иллюзионе». Музыканты из группы GAYAZOV$ BROTHER$ снялись в «Матрице» и заявили о необходимости перезагрузки. Светская Москва на этот раз встретилась на гаражной вечеринке. А Дмитрий Маликов спелся с диджеем Катей Гусевой. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

Светская премьера «По щучьему велению»

Во вторник, 17 октября, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера фильма-сказки «По щучьему велению». В основе сюжета — народная сказка про Емелю, который поймал волшебную щуку, и она пообещала исполнить три его желания. Главную роль исполнил Никита Кологривый. На красную дорожку он опоздал, но появился уже во время показа.

— Емеля умеет бороться с проблемами улыбкой. Он умеет смеяться. Он умеет пропускать это всё. У него есть любовь к жизни, легкость. И я, конечно, сам пытаюсь учиться у него. Я вообще не такой человек, — сказал Никита «Известиям», забегая в зрительный зал.

Дмитрий Красилов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ева Смирнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Никита Кологривый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Святослав Рогожан и Мила Ершова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Алексей Чадов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Поддержать коллег в этот вечер пришли звезды кино — Алексей Чадов, Ева Смирнова, Алексей Учитель, Клим Шипенко, Анастасия Резник, Елена Захарова, Виктория Богатырева и многие другие. О том, как прошла премьера, читайте в репортаже «Известий»:

Полуночные песни цикад

В «Иллюзионе» тем временем кинотусовка отмечала премьеру многосерийной драмы «Цикады» — режиссерской работы Евгения Стычкина. Это история о непростых взаимоотношениях между подростками и родителями. Беззаботную жизнь старшеклассников разрушит трагедия на вечеринке, а расследование вскроет множество проблем и тайн.

Прошел вечер в лучших традициях кинопремьер — не только со зрелищем, но и с хлебом. А точнее, гостей угощали игристым, красным вином и изысканными закусками. Коктейльный дресс-код стал возможностью для дебюта молодых актеров в светско-профессиональном обществе. Екатерина Воронина и Илья Виногорский появились в ярком парном луке. Алена Бондарчук — в тотал-блэк с черной розой на шее и акцентом на губах. А исполнительница одной из ведущих ролей Софья Аржаных выбрала образ в духе Уэнсдей Аддамс, на которую в чем-то даже похожа внешне: строгое платье, ажурные колготы и femme fatal макияж глаз.

Алена Бондарчук Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Алина Насибуллина Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Александр Головин со спутницей Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Александр Сетейкин Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Артем Белов Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Евгений Стычкин Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Ольга Сутулова Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Софья Аржаных Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Григорий и Вадим Верник Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Ирина Паутова Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Показ посетила семья Верников — династия пришла поддержать Григория, исполнившего в «Цикадах» одну из главных ролей. Также на дорожке были замечены Александр Цыпкин, Иван и Анна Добронравовы, Анна Богомолова, Софья Евстигнеева, Александр Головин, Макар Хлебников, Сергей Городничий. После показа двух серий молодежь отдыхала в кинотеатре до самого закрытия, пока в фойе не погас свет.

«Матрица» по-русски

Среда запомнилась другой премьерой — музыкальной. Поп-группа GAYAZOV$ BROTHER$, известная по хитам «Малиновая лада», «Я, ты и море», выпустила клип на свой последний сингл «Нужна перезагрузка». Композиция вышла еще в сентябре. В ней дуэт вернулся к фирменному звучанию, в котором записал свои самые громкие хиты.

Режиссером клипа стал Сергей Черкасов, который уже работал над другими видео ребят. Ролик на новую песню группы он снял по мотивам уже классического фильма «Матрица». Там есть сцены и с телефонной будкой, и с синей и красной, только не таблетками, а кассетами, а исполнители предстают в образах узнаваемых героев.

Маликов спелся с диджеем Катей Гусевой

Пятницу музыканты объявили Днем звука — собрались в столичном пространстве «СТУДИО» от HiFi-стриминга «Звук», которое облюбовали в последнее время многие артисты, и устроили мини-концерт. Исполняли свои новые песни.

Дмитрий Маликов и диджей Катя Гусева в разгар первых октябрьских холодов со сцены просили бармена повторить лето — это слова из их совместного трека. Согревались гости в ритме танца. Несмотря на то что на вечеринке было правило новых релизов, Дмитрию Маликову публика бы точно не простила, если бы он ушел, не исполнив старые хиты. «Ты одна, ты такая» — подпевал весь зал.

Ольга Серябкина Фото: пресс-служба HiFi-стриминга Звук Seville Фото: пресс-служба HiFi-стриминга «Звук» Рэпер ST Фото: пресс-служба HiFi-стриминга «Звук» Антон Токарев Фото: пресс-служба HiFi-стриминга «Звук»

Рэпер ST, который выступал после, выразил надежду, что и его новый трек когда-то так же полюбят. На сцену в этот вечер вышли Ольга Серябкина, Artik&Asti, БАКС, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Антон Токарев и другие артисты.

Светская Москва на гаражной вечеринке

Герои столичной светской хроники времени даром тоже не теряли. Вечер пятницы они провели на вернисаже выставки Музея транспорта Москвы и Музея Москвы «Куплю гараж». Экспозиция знакомит с историей гаражной культуры России, рассказывает, как небольшое пространство становилось для людей местом самовыражения и территорией свободы.

Во дворе Музея Москвы специально к открытию выставки собрали ретроавтомобили из частных коллекций: ГАЗ-21 «Волга», ЗАЗ-965, «Москвич-403». Машины есть и среди экспонатов. А еще на выставке можно увидеть знакомые советскому человеку сервиз «Мадонна», радиолы.

Ингрид Олеринская Фото: Guest Management Константин Андрикопулос Фото: Guest Management Виктория Полякова Фото: Guest Management Даниил Анциферов Фото: Guest Management Маша Федорова Фото: Guest Management Кира Андреева и Идрис Гитинаев Фото: Guest Management Фото: Guest Management Филипп Лобачев Фото: Guest Management Милана Пич Фото: Guest Management Марина Хрипина Фото: Guest Management Фото: Guest Management

Среди гостей вечера были режиссер и сценарист Авдотья Александрова, художник Игорь Самолет, стилист Николай Овечкин, актриса Ингрид Олеринская и многие другие. Музыкальное настроение раздавали авторы проекта «Мужчина, вы куда?» Гриша Туманов и Слава Козлов, которые поставили свои любимые треки. Выставка будет проходить в Музее Москвы до 10 марта 2024 года.