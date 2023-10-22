СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине говорят о панике в Вашингтоне. Об этом 22 октября пишет немецкое издание Junge Welt.

«Любой, кто осмеливается публично выступать с такими лозунгами, либо хочет привлечь на свою сторону самую скучную фракцию жестких правых в США, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, в настоящее время перед Байденом стоит ряд требующих решения проблем. Во-первых, на протяжении полутора лет США направляли миллиарды долларов на вооружение Украины, но украинское контрнаступление не принесло ожидаемого результата. Во-вторых, присутствует вероятность дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 16 октября, Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По его словам, он сможет объединить Европу для этого. 19 октября в обращении к нации американский лидер провел параллель между Россией и палестинским движением «ХАМАС».

Комментируя громкие заявления американского лидера, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада «хотят подавлять Россию», но с трудом могут объяснить, зачем это нужно. Рано или поздно Байдену и европейским лидерам придется объясняться перед своими налогоплательщиками, отмечал он.

«Они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», — сказал Песков журналистам.

Позднее Владимир Путин заявил, что подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать. Лидер РФ подчеркнул, что американскому президенту и политической элите Соединенных Штатов надо научиться уважать других.