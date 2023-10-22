Рекорд по численности установлен на трейле в Ульяновской области

В Ульяновской области в поселке Станция Охотничья прошел уже пятый по счету трейл или бег по природному рельефу «По тропам Симбирского марафона». На юбилейный старт собрались 220 спортсменов. Таким образом, был установлен новый рекорд по количеству участников.

Кроме ульяновских любителей бега на выносливость в трейле принимали участие спортсмены из Москвы, Татарстана, Самарской и Саратовской областей, а также из Чувашии.

Протяженность дистанции забегов была от 500 м до 12 км. Она проходила по лыжегоночному кругу, на котором зимой проводят «Симбирский марафон».

Сам трейл стал заключительным третьим этапом «Симбирского кубка». Туда же включены лыжный марафон и велогонка по пересеченной местности.

Среди бегунов были те, кто в этом году участвовал в каждом этапе и, таким образом, «собрал» уникальный наградной сувенир. Он складывается из медалей участников каждого соревнования, пишет ulpravda.ru.