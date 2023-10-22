В МИД РФ подтвердили участие Лаврова во встрече формата «3+3» в Иране

В понедельник, 23 октября, министр иностранных дел России Сергей Ларов примет участие в министерской встрече в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция) в Иране. Об этом 22 октября сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в этот день иранское государственное агентство IRNA сообщило, что главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции намерены в понедельник провести встречу формата «3+3».

«Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Ожидается, что министры обсудят последние события на Южном Кавказе, а также вопросы регионального сотрудничества в области безопасности. Главной темой станут мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

20 октября Ларов провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили работу региональной платформы «3+3».

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что при посредничестве Евросоюза (ЕС) разработана дорожная карта по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

До этого, 17 октября, Пашинян заявил, что ожидает от Азербайджана признания территориальной целостности Армении и уточнения, что площадь республики составляет 29,8 тыс. кв. км.

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха. По последним данным, в Армению прибыло более 100 тыс. человек.