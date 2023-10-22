Дороги обрабатывают от гололеда в Пскове

В Пскове начали обрабатывать дороги против гололеда. Особенно опасно ездить по ним на летней резине стало по ночам, рассказал в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин. Он посоветовал автомобилистам «переобуться».

В Псковской области в воскресенье, 22 октября, прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами гололедица, уточняет Псковская лента новостей.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе погода на будущей неделе прогнозируется достаточно теплой, с небольшими осадками. Температурные показатели останутся на 2–3 градуса ниже климатической нормы, однако для конца октября они будут вполне комфортными.