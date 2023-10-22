Еще почти 12 млн рублей потратят на беженцев в Мурманской области

В Мурманской области выделят дополнительно 11,6 млн рублей на возмещение понесенных расходов на размещение и питание беженцев. Средства в бюджеты муниципальных образований поступят из резервного фонда региона.

Соответствующий проект постановления появился на портале «Открытый электронный регион». Инициатор — министерство региональной безопасности, уточняет ИА «Би-порт».

Так, Мурманск получит на эти цели порядка 7,5 млн рублей, Ревда — более 1,5 млн рублей. Апатиты — около 0,5 млн рублей, Печенгский округ — порядка 600 тыс. рублей, Кандалакшский район — 420 тыс. рублей.

Агентство отмечает, что в октябре на содержание беженцев мурманским муниципалитетам уже выделяли 10,6 млн рублей. Деньги были направлены на возмещение расходов на размещение во временных пунктах и питание людей, которые постоянно проживали на Украине, но были вынуждены ее покинуть.