ЦАХАЛ сообщила о танковом обстреле боевиков на границе с Ливаном

Израильский танк открыл огонь в ответ на запуск по нему противотанковой ракеты в районе горы Хар-Дов на севере Израиля. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Боевики выпустили противотанковую ракету по танку ЦАХАЛ в районе Хар-Дова. В ответ танк выстрелил в сторону «ячейки». Сообщений о ранениях со стороны ЦАХАЛ не поступало, никакого ущерба причинено не было», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильская армия проинформировала, что нанесла удар по боевикам, пытавшимся выпустить противотанковые ракеты в сторону района Зарит.

«Самолет ЦАХАЛ нанес удар по ячейке, прежде чем она смогла осуществить атаку. В ответ на попытку запуска ракет ЦАХАЛ ведет огонь в направлении ливанской территории», — написано в заявлении.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля также сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения «Нукбха» радикального движения ХАМАС. Помимо этого, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам группировок движения в секторе Газа, в том числе в многоэтажных домах.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.