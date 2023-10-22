Тоннель под башней Нижних решеток в Печорах отреставрируют

В историческом тоннеле под башней Нижних решеток на территории Псково-Печерского монастыря продолжаются реставрационные работы. Башня является объектом исторического наследия федерального значения.

Специалисты обустраивают и прокачивают скважины для инъекций в соответствии с проектом реставрации, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

Проект реставрации и приспособления башни для современного использования был разработан специалистами из Пскова и Санкт-Петербурга в 2020 году. Саму башню построили в период Ливонской войны в 1558–1565 годах по приказу Ивана Грозного. Она является частью ансамбля Псково-Печерского монастыря.

Башню возвели как водопропускную воротную. Ее основной была боевая функция. После пожара в 1688 году башня потеряла военное значение и продолжила разрушаться.