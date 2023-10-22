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Появились новые кадры из магазина Nikita Efremov в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Покупатели, посетившие магазин кроссовок Nikita Efremov 20 октября в Санкт-Петербурге, нашли как минимум три пары обуви, на которых отсутствовала маркировка «Честный знак». Кадры из магазина 22 октября есть в распоряжении «Известий».

Посетителям магазина пришлось ждать сертификатов на продукцию около двух часов, после чего они вызвали полицию. Прибывшим правоохранителям продавцы магазина заявили, что не успели промаркировать кроссовки, поскольку они якобы только пришли.

В результате сотрудники Nikita Efremov так и не предоставили сертификаты. Кроме того, они попытались унести коробки с немаркированной обувью, когда полицейские начали их изымать.

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Ранее, 20 октября, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в шоуруме Никиты Ефремова в Москве продается контрафактная обувь. В этом бутик обвиняли и некоторые блогеры в Сети, жалуясь также на завышенные цены и хамство продавцов.

После этого правоохранительные органы начали проверку в отношении Ефремова. К этому моменту два его бутика в Москве и Санкт-Петербурге закрыты. Сам предприниматель обвинения в свой адрес отверг.

21 октября директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский сообщил «Известиям», что в магазинах начали изымать обувь.

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