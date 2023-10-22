КНР призвала ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

ООН следует организовать масштабную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 22 октября заявил спецпредставитель КНР во всемирной организации Чжай Цзюнь.

«ООН должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции, формированию международного консенсуса по содействию миру и содействию скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса», — приводит его слова МИД Китая.

Он отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта доказала, что игнорировать палестинский вопрос нельзя. Он призвал к реализации проекта создания двух государств, созданию независимой Палестины и достижению ее мирного сосуществования с Израилем.

«Китай будет продолжать работать с соответствующими сторонами международного сообщества, чтобы прилагать неустанные усилия, чтобы как можно скорее положить конец войне в Газе, поддержать палестинский народ в восстановлении его законных национальных прав, реализовать «решение о двух государствах» и добиться долгосрочных результатов мира и безопасности на Ближнем Востоке», — заявил дипломат.

Накануне состоялся Каирский мирный саммит по палестинскому вопросу. В нем приняли участие представители 31 страны, а также лидеры ООН, Лиги арабских государств, Европейского союза и других региональных объединений. По итогам заседания участники не приняли совместное заявление из-за разногласий.

19 октября в МИД РФ назвали провальную политику США в отношении палестино-израильского конфликта главной причиной его эскалации. В министерстве указали, что вето, наложенное США на проект бразильской резолюции по ближневосточному конфликту, является чудовищным шагом, ведущим к выходу конфликта за границы ближневосточного региона.

Ситуация в регионе обострилась, после того как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа: теперь она может начаться позже и длиться дольше, чем изначально планировалось.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.