Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет рейса Владивосток – Москва совершил экстренную посадку в Красноярске
Мир
Число заложников ХАМАС выросло до 212 человек
Мир
КНР призвала ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку
Происшествия
Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве
Мир
Израильские силовики задержали 27 активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан
Происшествия
В Омской области возбудили дело после избиения воспитанницы в детском доме
Наука и техника
Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink
Мир
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС
Спорт
Теннисистка Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF
Мир
Турция направит гумпомощь с лекарствами в сектор Газа
Армия
ВСУ потеряли до 140 человек личного состава на южнодонецком направлении
Мир
В Израиле заявили о проверке всей гуманитарной помощи для Газы на наличие оружия
Мир
Экс-советник Пентагона предупредил о риске Армагеддона из-за решений США по Израилю
Мир
В МИД РФ заявили об увеличении числа выданных европейцам туристических виз на 57%
Сюжет:

КНР призвала ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

0
Фото: ТАСС/EPA/EDUARDO MUNOZ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН следует организовать масштабную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 22 октября заявил спецпредставитель КНР во всемирной организации Чжай Цзюнь.

«ООН должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции, формированию международного консенсуса по содействию миру и содействию скорейшему всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса», — приводит его слова МИД Китая.

Он отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта доказала, что игнорировать палестинский вопрос нельзя. Он призвал к реализации проекта создания двух государств, созданию независимой Палестины и достижению ее мирного сосуществования с Израилем.

«Китай будет продолжать работать с соответствующими сторонами международного сообщества, чтобы прилагать неустанные усилия, чтобы как можно скорее положить конец войне в Газе, поддержать палестинский народ в восстановлении его законных национальных прав, реализовать «решение о двух государствах» и добиться долгосрочных результатов мира и безопасности на Ближнем Востоке», — заявил дипломат.

Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач

Накануне состоялся Каирский мирный саммит по палестинскому вопросу. В нем приняли участие представители 31 страны, а также лидеры ООН, Лиги арабских государств, Европейского союза и других региональных объединений. По итогам заседания участники не приняли совместное заявление из-за разногласий.

19 октября в МИД РФ назвали провальную политику США в отношении палестино-израильского конфликта главной причиной его эскалации. В министерстве указали, что вето, наложенное США на проект бразильской резолюции по ближневосточному конфликту, является чудовищным шагом, ведущим к выходу конфликта за границы ближневосточного региона.

Ситуация в регионе обострилась, после того как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа: теперь она может начаться позже и длиться дольше, чем изначально планировалось.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023