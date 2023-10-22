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Число заложников ХАМАС выросло до 212 человек

Пресс-секретарь ЦАХАЛ: число заложников ХАМАС в секторе Газа выросло до 212
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Фото: REUTERS/Shadi Tabatibi
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Число людей, которые числятся заложниками палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212 человек. Об этом 22 октября в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

«На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных и 307 погибших бойцов ЦАХАЛ», — заявил Хагари. Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что эта цифра не является окончательной, поскольку военные всё еще изучают информацию о пропавших без вести. Также в это число не входят две освобожденные вечером 21 октября заложницы, передает The Times of Israel.

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Ранее, 20 октября, правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложниц из плена в секторе Газа. По словам представителей ХАМАС, женщины из США были освобождены по гуманитарным соображениям. Известно, что освобождение произошло при участии Катара.

Девушка из Иллинойса, 17-летняя Натали Шошана Раанан, и ее 59-летняя мать Джудит Тай Раанан провели в плену у ХАМАС 13 дней. В настоящий момент они получают необходимую медицинскую помощь, рассказал отец Натали Ури Раанан.

21 октября в Армии обороны Израиля сообщили, что число израильских заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС, возросло до 210 человек. Тогда же газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что переговоры США, Израиля и Катара с лидерами ХАМАС по освобождению 50 заложников провалились. Среди условий данной сделки обсуждались временное прекращение огня, возобновление подачи Израилем воды в сектор Газа и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.

Вечером этого же дня боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» заявило о планах освободить 22 октября еще двоих удерживаемых в секторе Газа заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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