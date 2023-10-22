После избиения учеников в школе в Химках возбудили дело о халатности

Уголовное дело о халатности возбудили после серии драк в одной из школ подмосковных Химок. Об этом 22 октября сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.

В ведомстве рассказали, что ученики школы из одной и той же компании совершили ряд преступлений хулиганского характера. Так, 11 сентября они беспричинно избили своего сверстника, причинив телесные повреждения головы и туловища.

«В результате в отношении двух 14-летних учеников школы, уроженцев Республики Дагестан, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также следователи проводят допросы, изучают документацию и устанавливают ответственных лиц, чьи действия привели к нарушению закона со стороны несовершеннолетних.

«В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемых, а также устанавливаются дополнительные эпизоды хулиганских действий подростков», — добавили в следственном управлении.

Ранее, 12 сентября, в Москве госпитализировали семилетнюю девочку после того, как ее избил мальчик из параллельного класса. Девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами позвонков.