Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус. Кадры с места происшествия есть в распоряжении «Известий» в воскресенье, 22 октября.

Видно, как из автобуса валит густой черный дым. На место прибыли экстренные службы и сотрудники ДПС.

В настоящее время огонь ликвидируют пожарные.

О пострадавших не сообщается. Информация о причинах пожара устанавливается.

Минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового Haval Jolion и кроссовера Nissan Qashqai, в результате которого автомобиль для краткосрочной аренды загорелся. Согласно предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.