Израильские силовики задержали 27 активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные и сотрудники спецслужб провели задержания на Западном берегу реки Иордан. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Крупные силы ЦАХАЛ, пограничной полиции и службы общей безопасности Израиля действовали ночью в различных населенных пунктах по всему Западному берегу Иордана в рамках борьбы с терроризмом и задержали 46 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Из них 27 являются активистами террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).

В ходе операции была опечатана типография и конфисковано оружие. Среди задержанных оказался мэр Эль-Биры, идентифицированный как боевик ХАМАС.

Также в этот день в ЦАХАЛ рассказали о ликвидации члена элитного подразделения «Нукбха» движения ХАМАС, а также еще двух террористов возле зоны безопасности между Израилем и сектором Газа.

21 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия нарастит число ударов по сектору Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны и призывает граждан эвакуироваться в южную часть анклава.

Ранее в этот день Telegram-канал ЦАХАЛ разместил информацию о том, что израильская армия ведет подготовку к новому этапу войны после нападения движения ХАМАС. Регулярные и резервные подразделения дислоцируются на местах и ​​проводят обучение.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.