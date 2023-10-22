Пассажиры избили и ограбили таксиста в Санкт-Петербурге

Пассажиры такси избили и ограбили водителя в Санкт-Петербурге. По информации «Известий», это произошло поздно вечером 19 октября.

Пострадавший обратился в полицию. Там он рассказал, что, выполняя заказ, привез на место мужчину и женщину, после чего попросил их оплатить поездку. Однако в ответ получил несколько ударов ногами и руками по голове. Кроме того, женщина распылила в лицо таксисту газовый баллончик.

После этого пассажиры ограбили мужчину. По его словам, они забрали из машины два телефона стоимостью 7,5 тыс. рублей каждый.

Одного из подозреваемых оперативно задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый автослесарь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Розыск его подельницы продолжается.

3 октября в Москве неизвестные обстреляли водителя Mercedes и забрали из его машины сумку с 20 млн рублей. Водителя госпитализировали. По факту преступления проводится расследование.