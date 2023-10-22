В Омской области возбудили дело после избиения воспитанницы в детском доме

Следователи возбудили уголовное дело после избиения воспитанницы детского дома под Омском. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Омской области в своем Telegram-канале.

«Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении работников казенного учреждения Омской области «Большеуковский дом детства», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома избила сверстницу за то, что она опоздала на ужин, после чего заставила мыть сантехнику. Другие воспитанники снимали происходящее на видео.

Сейчас следователи проводят допросы и проверяют информацию о том, что подобный случай в этом учреждении не единичный.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям работников учреждения, а также несовершеннолетней, причинившей побои.

6 октября источник «Известий» сообщил, что в Екатеринбурге группа подростков избила и расстреляла из пневматического пистолета 14-летнего школьника, который отказался покупать у них вейпы. Во время осмотра в больнице врачи обнаружили во лбу пострадавшего 5-миллиметровую пневматическую пулю. Прокуратура Свердловской области сообщила о начале проверки по факту случившегося.