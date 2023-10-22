В Перми прошла «Битва роботов» с участием команд из Индии и Китая

Международные кибербои «Битва роботов» прошли в Перми. Об этом 22 октября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Несколько команд из России, а также коллективы из Индии и Китая привезли на арену своих механических воинов, которым предстояло сразиться друг с другом в трехминутном противостоянии. Для того чтобы победить, нужно нанести как можно больше повреждений сопернику.

«Несмотря на огромное внешнее разнообразие, основных типов роботов около четырех. Например, вот это так называемый вертикальный спиннер — специальная вращающаяся деталь должна закусывать машину оппонента. А вот это уже робот-кирка, думаю, принцип действия этого аппарата в комментарии не нуждается», — рассказал Солодков.

Для победы нужно не только оснастить робота мощным вооружением, но и проявить изобретательность. Так, полностью женская команда Energy Girls из Санкт-Петербурга установила поршень, который выстреливает за счет углекислоты и подбрасывает даже 100-килограммового противника.

Участие в соревнованиях приняли как опытные робототехники и студенты технических вузов, так и любители, совсем недавно узнавшие о подобных поединках.

Ранее, 14 октября, в Казани прошли соревнования фиджитал-игр по лазертагу. В них участвуют две команды по пять человек, которые поочередно атакуют и защищаются.