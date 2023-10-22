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Карта спецоперации на Украине 22 октября

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 октября можно в материале «Известий».

В Минобороны России сообщили, что за сутки на купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

На этом направлении уничтожены склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области и станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Боровая Харьковской области.

Свыше 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля были уничтожены на краснолиманском направлении.

На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Клещеевка в ДНР.

Потери противника на этом направлении превысили 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Уничтожены склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла-Маркса в ДНР.

На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Станислав Херсонской области нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 508 самолетов, 253 вертолета, 8157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 869 танков и других боевых бронированных машин, 1167 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 567 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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