В НАТО увидели риск конфликта в Арктике из-за дружбы России и КНР

Тесные связи России и Китая повышают риск конфликта с Североатлантическим альянсом (НАТО) в Арктике. Об этом 21 октября пишет Bloomberg, цитируя слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Как отметил Бауэр, в альянсе обеспокоены китайским военным присутствием в Арктике, учитывая активно развивающиеся отношения страны с РФ.

По его словам, тесное сотрудничество Китая и России в сфере энергетики и транспорта привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай через арктические воды. Кроме того, адмирал напомнил о новом маршруте китайских контейнеровозов в Балтийское море, проходящем по Северному морскому пути.

«Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами», — заявил Бауэр.

Он заключил, что НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, «учитывая способность России действовать в Арктике». При этом Бауэр указал, что в альянсе не беспокоятся, что Арктика «немедленно» станет горячей точкой.

Ранее, 17 сентября, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что РФ ответит на военное усиление НАТО в Арктике мерами, включая те, которые будут иметь превентивный характер.

В июле президент России Владимир Путин напомнил о стратегической важности Арктической зоны для России. Глава государства также обратил внимание на то, что благоустройство городов этого региона зависит от решения вопросов в оборонной отрасли.

До этого, в июне, российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что действия Запада вокруг Арктики не вызывают оптимизма, а РФ, в свою очередь, отреагирует на них. Он подчеркнул, что «аппетиты НАТО растут».