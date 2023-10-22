КНР обвинила Филиппины в организации намеренных столкновений с китайскими судами

Филиппины намеренно организовали столкновения с китайскими судами. Об этом 22 октября заявило управление береговой охраны КНР в Weibo.

По данным ведомства, инцидент произошел ранее в этот день у отмели Аюнгин. Береговая охрана пыталась оттеснить филиппинское судно, в результате чего произошло легкое столкновение с катером КНР.

Спустя два часа на месте происшествия появился катер береговой охраны Филиппин, который, по заявлению китайской стороны, намеренно протаранил правый борт находившегося рядом китайского рыболовецкого судна.

«Это были злонамеренные действия, которые привели к повышению напряженности. Филиппины серьезно нарушили международные правила и угрожали безопасности китайских судов», — заявили в береговой охране КНР.

Ранее, 20 октября, во время учений Вооруженных сил Тайваня вблизи побережья острова в судно для наблюдения за китами попал военный снаряд. Никто из туристов не пострадал. На борту находились 34 человека, включая команду.