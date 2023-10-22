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В МИД РФ заявили об увеличении числа выданных европейцам туристических виз на 57%

В МИДе сообщили о сохранении части льгот для посещения европейцами России

МИД РФ: Москва сохраняет льготы для посещения европейцами РФ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российская сторона продолжает частично сохранять льготные условия для посещения европейцами России. Об этом 22 октября в интервью «РИА Новости» сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Климов подтвердил, что ведомством подготовлен законопроект, предполагающий повышение визовых сборов и отмену льгот, но указал, что это касается не всех категорий граждан.

«Вместе с тем в целях поддержания контактов с гражданами стран Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит — в отличие от европейцев — частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока действия таких виз», — сказал он.

Глава консульского департамента отметил, что льготные условия будут и дальше применяться по отношению к предпринимателям, ученым, культурным деятелям, спортсменам, школьникам, студентам, аспирантам, иностранцам, близкие родственники-иностранцы которых проживают в России, водителям-дальнобойщикам и членам поездных бригад.

Кроме того, Климов рассказал об упрощении порядка посещения иностранцами родственников в России: теперь основанием для получения соответствующей частной визы может быть приглашение от гражданина РФ и документы, подтверждающие родство. Оформление разрешений в органах МВД, по его словам, больше не требуется.

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Ранее в этот день стало известно, что за последние девять месяцев года Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период в 2022-м.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с РФ. Брюссель повысил визовый сбор до €80, предписал предоставлять дополнительные документы. Кроме того, увеличилось время оформления визы и ужесточились правила выдачи многократных виз.

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