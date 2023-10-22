Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет рейса Владивосток – Москва совершил экстренную посадку в Красноярске
Мир
Число заложников ХАМАС выросло до 212 человек
Мир
КНР призвала ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку
Происшествия
Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве
Мир
Израильские силовики задержали 27 активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан
Происшествия
В Омской области возбудили дело после избиения воспитанницы в детском доме
Наука и техника
Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink
Мир
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС
Спорт
Теннисистка Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF
Мир
Турция направит гумпомощь с лекарствами в сектор Газа
Армия
ВСУ потеряли до 140 человек личного состава на южнодонецком направлении
Мир
В Израиле заявили о проверке всей гуманитарной помощи для Газы на наличие оружия
Мир
Экс-советник Пентагона предупредил о риске Армагеддона из-за решений США по Израилю
Мир
В МИД РФ заявили об увеличении числа выданных европейцам туристических виз на 57%

Теннисистка Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/IPA Sport/Roberto Bettacchi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир Международной федерации тенниса (ITF) в китайском Чэнду.

В финальном матче, прошедшем 22 октября, Корнеева обыграла японку Сару Саито со счетом 6:0, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей этот турнир. В 2016 году на нем победила Анна Блинкова.

В текущем сезоне Корнеева выиграла юниорские турниры Открытого чемпионата Австралии и «Ролан-Гаррос» и два турнира ITF — в Претории и Фигейра-да-Фош. В возрасте 16 лет она дебютировала на соревнованиях Всемирной теннисной ассоциации (WTA) и занимает в ее рейтинге 165-е место.

Место сечи: составит ли Рублев компанию Медведеву на ATP Finals
Рейтинговые расклады на концовку теннисного сезона

Ранее, 16 октября, российский теннисист Андрей Рублев занял пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), поднявшись на две ступени. Он повторил свое высшее достижение в карьере.

Днем ранее Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в финальном матче турнира серии «Мастерс». Встреча длилась 2 часа 9 минут.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023