Теннисистка Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF

Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир Международной федерации тенниса (ITF) в китайском Чэнду.

В финальном матче, прошедшем 22 октября, Корнеева обыграла японку Сару Саито со счетом 6:0, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей этот турнир. В 2016 году на нем победила Анна Блинкова.

В текущем сезоне Корнеева выиграла юниорские турниры Открытого чемпионата Австралии и «Ролан-Гаррос» и два турнира ITF — в Претории и Фигейра-да-Фош. В возрасте 16 лет она дебютировала на соревнованиях Всемирной теннисной ассоциации (WTA) и занимает в ее рейтинге 165-е место.

Ранее, 16 октября, российский теннисист Андрей Рублев занял пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), поднявшись на две ступени. Он повторил свое высшее достижение в карьере.

Днем ранее Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в финальном матче турнира серии «Мастерс». Встреча длилась 2 часа 9 минут.