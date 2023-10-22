Видео. Солдат ЦАХАЛ сыграл гимн Израиля на пианино в освобожденном от ХАМАС доме

Видео. Солдат ЦАХАЛ сыграл гимн Израиля на пианино в освобожденном от ХАМАС доме

2023-10-22 09:25:04

2023-10-22 09:25:04

2023-10-22 09:25:04

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