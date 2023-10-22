Эксперт предупредил об опасности перепада температур для автомобиля

Хранить автомобиль в теплом гараже может быть опасно, так как на машину плохо влияет перепад температур. Об этом 22 октября заявил автоэксперт Сергей Канаев.

«Перепад температур в первую очередь негативно воздействует на кузов автомобиля. Он начинает ржаветь. Это негативно влияет и на замки авто», — приводит его слова «Газета.Ru».

Канаев рекомендовал держать машину в крытом проветриваемом паркинге, а также позаботиться заранее о смазке замков и петель.

Ранее, 20 октября, автоэксперт Роман Солдатов рекомендовал автомобилистам, которые не успели «переобуть» машину в зимнюю резину, во время гололеда пользоваться общественным транспортом. По его словам, зимой тормозной путь становиться гораздо больше, а значит, необходимо держать дистанцию, не пытаться сблизиться с машиной впереди.