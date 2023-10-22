В Израиле эвакуируют еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об эвакуации жителей еще 14 приграничных с Ливаном населенных пунктов. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о добавлении дополнительных населенных пунктов к плану эвакуации жителей на севере Израиля. <…> В план добавлены 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день израильские военные сообщили о нанесении удара истребителями ЦАХАЛ по военной инфраструктуре и технике для наблюдения, которые принадлежат ливанской шиитской организации «Хезболла».

Накануне армия Израиля нанесла ответные авиаудары по объектам организации «Хезболла» в Ливане. Среди пораженных были военные комплексы, используемые в оперативных целях, а также инфраструктура «Хезболлы». За день до этого в районе границы с Ливаном силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были идентифицированы и ликвидированы трое боевиков организации «Хезболла».

19 октября ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов из Ливана. Изначально поступили сведения, что пять ракет из Ливана упали в пустынной местности. Одну перехватили средства ПВО израильской армии. Позднее сообщалось, что было зафиксировано еще 20 снарядов с ливанской стороны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.