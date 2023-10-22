Армия Израиля пресекла попытку запуска противотанковых ракет у границы с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не позволила террористической ячейке запустить противотанковые ракеты на границе с Ливаном. Об этом 22 октября сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

«Солдаты ЦАХАЛ идентифицировали террористическую ячейку, пытавшуюся запустить противотанковые ракеты в направлении района Авивим вдоль границы с Ливаном», — говорится в сообщении.

Военнослужащие нанесли удар по ячейке, прежде чем террористы успели совершить нападение.

Также в этот день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и технике для наблюдения, которые принадлежат ливанской шиитской организации «Хезболла». Также силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты беспилотники, запущенные со стороны Ливана.

Накануне армия Израиля нанесла ответные авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Среди пораженных были военные комплексы, используемые в оперативных целях. За день до этого в районе границы с Ливаном силами ЦАХАЛ были идентифицированы и ликвидированы трое боевиков организации «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.