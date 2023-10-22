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Бадаев заявил о поставленной Махачевым точке в противостоянии с Волкановски

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боец ММА Ислам Махачев поставил точку в противостоянии с австралийцем Александром Волкановски. Об этом 22 октября заявил вице-президент лиги АСА, боец ММА Асланбек Бадаев.

«Думаю, в этом бою Ислам поставил точку в данном противостоянии и доказал, что первый бой был не стечением обстоятельств. Ислам выиграл. Какая разница, полный или неполный тренировочный лагерь, если тебя за две минуты выносят?» — сказал Бадаев «Известиям».

Он отметил, что Волкановски не должен жаловаться на недостаточную подготовку, так как он уже в самом начале боя пропустил удар, который принес победу Махачеву на турнире UFC 294.

При этом Бадаев заявил, что Волкановски остается одним из сильнейших бойцов ММА, но ему нужно вернуться в более легкую категорию.

«Считаю, что Волкановски, выйдя на замену в этом бою, потерял преференции, которые получил от первого боя, ту ауру, которая вокруг него была, что он дал серьезный бой чемпиону на вес выше и чуть не финишировал его. Волкановски нужно забыть про легкий дивизион и сконцентрироваться на легком весе, тем более что у него очень опасный претендент — Илия Топурия», — отметил спортсмен.

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21 октября Махачев победил Волкановски в главном бою турнира UFC 294. Он сделал это нокаутом в первом раунде на турнире в ОАЭ и во второй раз защитил чемпионский титул в легком весе.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

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