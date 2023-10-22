Die Welt: наблюдатели насторожились из-за особого отношения Байдена к фон дер Ляйен

На саммите ЕС–США 20 октября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен получила к себе особое отношение со стороны американского президента Джо Байдена, отметила обозреватель Welt Стефани Больцен.

По словам автора статьи, опубликованной 21 октября, фон дер Ляйен и Байден связаны исключительно теплыми отношениями и называют друг друга по имени. Кроме того, двое из семерых детей главы ЕК родились в США, что делает их гражданами Соединенных Штатов.

«В последнее время она (Урсула фон дер Ляйен. ― Ред.) даже стала «почетной бабушкой гражданина США» — свидетельство о тесных трансатлантических связях», ― сказано в заметке Welt.

Больцен заметила, что рядом с фон дер Ляйен сидел председатель Евросовета Шарль Мишель. Бельгиец, по ее словам, не получил личной аудиенции с Байденом, в отличие от главы ЕК. Фон дер Ляйен разрешили прогуляться с президентом США в Розовом саду Белого дома, а Мишель побеседовал с ним только в Овальном кабинете, в присутствии представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Особое отношение к председателю ЕК заставило наблюдателей обратить внимание и на формат саммита ЕС–США, в котором председатели Совета и Комиссии представляют ЕС на равных основаниях, пишет Больцен. Она уточняет, что это вписывается в схему, при которой фон дер Ляйен давно ведет свою игру во внешней политике. Ранее в отношении Украины, теперь — Израиля.

На прошлой неделе она в одиночку отправилась в Израиль без консультации с Боррелем, выразила полную солидарность с Байденом и рассматривала вопрос о временной приостановке многомиллионной помощи ЕС палестинцам. Это вызвало резкую критику в Брюсселе, и в итоге Боррель и Мишель добились даже увеличения этой помощи.

Таким образом, отметила Больцен, без ответа остается вопрос, была ли встреча Байдена и фон дер Ляйен простым рабочим визитом или стремлением американского президента обсудить важные темы без участия Борреля.

«Говорят, президент США хочет, чтобы она заняла пост генерального секретаря НАТО в 2024 году», — резюмировала автор статьи.

20 октября глава Еврокомиссии во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне указала на вину Ирана в палестино-израильском конфликте и призвала усилить санкции против него. По ее мнению, связь ХАМАС с Ираном очевидна.

19 октября Байден запросил у конгресса оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Президент США предложил выделить еще $13,6 млрд на охрану границы с Мексикой, $7,4 млрд — на другие цели в сфере национальной безопасности.

15 октября глава Белого дома заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.