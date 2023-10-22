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Экс-советник Рейгана заявил о готовности США к долгому противостоянию на Украине

Экс-советник Рейгана Бандоу: в США готовы бесконечно противостоять РФ на Украине
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Милитаристская политика вашингтонской «партии войны» настаивает на военном вмешательстве по всему миру. Погоня за мировым авторитетом и званием вершителей судеб заставляет чиновников продолжать украинскую кампанию ради поддержания достоверности собственных иллюзий, пишет в статье для American Conservative бывший помощник президента Рональда Рейгана, политический писатель, старший научный сотрудник Института Катона Дуглас Бандоу.

«Коллапс на Украине, хотя и станет гуманитарным фиаско, окажет минимальное влияние на американскую безопасность. У Москвы нет причин для <военного противостояния> с США. <...> Если у Вашингтона нет причин бороться за такие ставки по гуманитарным соображениям или соображениям безопасности, тогда что?» — задается вопросом он.

Бандоу рассуждает о милитаристском авантюризме США и говорит о том, что Вашингтон утверждает, будто сдерживает конфликты, а на самом деле угрожает военными действиями, если другие государства отвергнут «созданный США — и часто нарушаемый — порядок, основанный на правилах».

«Нет никаких вразумительных аргументов в пользу того, чтобы в большинстве конфликтов подводить Америку и остальную планету к ядерной грани. <...> Но существует проблема «достоверности». Это стало аргументом в пользу бесконечной войны. После месяцев, лет или даже десятилетий борьбы у нее может не быть очевидной конечной точки. И всё же США должны продолжать борьбу, потому что может случиться нечто худшее», — продолжает Бандоу.

Экс-советник Рейгана завершает статью перечнем причин, по которым США следует прекратить милитаристский авантюризм. Во-первых, ради поддержания некоего имиджа нужны масштабные вливания в безнадежное дело без оправданных причин. Во-вторых, ведение бесконечных войн отвлекает ресурсы от других, более важных интересов страны. В-третьих, большинство членов «партии войны» не готовы к ядерной конфронтации с Россией, чтобы постоянно провоцировать ее своими выходками.

Невозможность США вмешаться решительно, постоянно и повсюду, независимо от того, насколько отдаленным и неважным является для них конфликт, свидетельствует о слабости, становится вызовом.

«Следовательно, американцы должны финансировать бесконечную опосредованную войну против России. Не говоря уже о цене, когда США, по сути, являются банкротами. Или риск эскалации, поскольку статус Украины имеет гораздо большее значение для Москвы, чем для Америки. Или геополитический ответный удар от укрепления союза России с Китаем, Северной Кореей и Ираном, что может превратить обычные конфликты в ядерные. На карту поставлен авторитет Вашингтона!» — резюмировал он.

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
Член британского парламента лорд Ричард Бэлф — о противостоянии с Россией, помощи Украине, последствиях Brexit и выборах в королевстве

13 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению спецоперации предстоящей зимой.

Перед этим, 12 октября, бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон предположил, что провал украинского контрнаступления стал причиной падения рейтинга президента США Джо Байдена.

5 октября бывший командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сообщил, что американский президент Джо Байден допустил две ошибки в ходе конфликта на Украине. Он отметил, что зачастую за поставкой вооружений Киеву у Вашингтона нет никакого плана.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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