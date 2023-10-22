В Израиле заявили о проверке всей гуманитарной помощи для Газы на наличие оружия

В министерстве обороны Израиля заявили, что все грузовики, перевозящие гуманитарную помощь для населения сектора Газа, тщательно проверяются на контрабанду оружия. Об этом сообщила газета The Times Of Israel в воскресенье, 22 октября.

Этим ведомство опровергло информацию о том, что переправляемые через египетский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» грузы не проверяются, а их содержимое не контролируется.

«Все оборудование было проверено перед отправкой в Газу», — отметил представитель ведомства.

По его словам, все грузовики, пересекшие границу через КПП «Рафах» и следовавшие в Газу, везли с собой «только воду, продукты питания и медицинское оборудование». Он также отметил, что Израиль может полностью гарантировать отсутствие каких-либо грузов для сектора Газа, кроме вышеупомянутых.

Ранее, 21 октября, в этот день КПП «Рафах» открылся для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранных граждан. В то же время сообщалось, что договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа еще не была достигнута.

Через «Рафах» проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Радикальное движение ХАМАС сообщило, что конвой перевозит лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов. Груз был передан палестинскому Красному Полумесяцу. Позже стало известно, что КПП сразу после этого закрылся.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.