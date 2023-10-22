В южной части Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы на юге Мексики, сообщает 21 октября Национальная сейсмологическая служба Мексики (SMN) в соцсети X.

Землетрясение было зафиксировано в субботу, 21 октября, в 20:05 (22 октября 05:05 мск) в 57 км к юго-востоку от поселения Сан-Маркос, расположенного в штате Герреро. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Спустя 20 минут после землетрясения в регионе ощущались афтершоки, магнитуда которых доходила до 4,4, сообщает SMN.

Тем временем глава МВД Мехико, столицы Мексики, Марти Батрес сообщил в соцсети X, что в некоторых районах города ощущались подземные толчки, однако из-за невысокой магнитуды в мегаполисе обстановка спокойная.

Ранее, 16 октября, землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов американского штата Аляска. Подземные толчки были зарегистрированы в 11:35 по местному времени (14:35 мск). Эпицентр землетрясения находился в 65 км к северу от города Адак. Очаг залегал на глубине 187 км.