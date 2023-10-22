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Британское минобороны сообщило о завершении подготовки украинских инженеров

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Фото: Министерство обороны Великобритании
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Военнослужащие британской армии провели обучение для украинских инженеров в целях повышения их навыков защиты критической инфраструктуры. Такое сообщение опубликовали на сайте министерства обороны Великобритании в воскресенье, 22 октября.

«Специалисты королевских инженеров британской армии представили новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить ее способность защищать свою критически важную национальную инфраструктуру», — заявлено в сообщении.

Программа рассчитана на две недели и была разработана по запросу Киева. По информации британского минобороны, пройденное обучение позволит украинским военным выстраивать более качественную оборону на основании знаний о потенциальных возможностях разных видов оружия.

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Ранее, 14 октября, сообщалось, что в Румынии планируется открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Кроме того, центр будет осуществлять подготовку пилотов и для стран НАТО.

2 октября пленный военнослужащий ВСУ Леонид Дорош рассказал, что его подготовкой перед отправкой на фронт занимались немецкие инструктора. По его словам, они ознакомили его с принципами работы с пулеметом, автоматом, «Панцерфаустом», противотанковой миной и техническими заграждениями, а также возили на военный полигон. Он добавил, что в роли инструкторов выступали и курсанты Львовского военного института, и норвежские военные.

Перед этим, 30 сентября, портал Business Insider предположил, что провал украинского контрнаступления связан с неправильной подготовкой ВСУ западными партнерами. Отмечалось, что подготовка длительностью в несколько недель не может дать знания, достаточные для противостояния российской армии, которая считается одной из самых сильных армий мира.

10 августа пленные бойцы ВСУ пожаловались на то, что западные инструкторы не способны обучить украинскую армию противостоять России, так как они сами не сталкивались с подобными противниками.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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