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ВСУ потеряли до 140 человек личного состава на южнодонецком направлении

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Фото: Соцсети
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В результате авиационных, ракетных и артиллерийских ударов российских войск по Вооруженным силам Украины (ВСУ) противник потерял до 140 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в воскресенье, 22 октября.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля», — рассказал Чехов.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки, огнем российской артиллерии были сорваны две попытки продвижения подразделений украинской армии неподалеку от населенных пунктов Угледар и Новодонецкое, а также уничтожена разведгруппа противника.

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились шести минометных расчетов.

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Ранее, 21 октября, сообщалось, что ВСУ потеряли до 155 своих солдат на донецком направлении. Кроме того, ВС РФ смогли ликвидировать три миномета 120-го калибра.

Перед этим, 20 октября, Минобороны России показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС РФ на донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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