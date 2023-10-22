ВСУ потеряли до 140 человек личного состава на южнодонецком направлении

В результате авиационных, ракетных и артиллерийских ударов российских войск по Вооруженным силам Украины (ВСУ) противник потерял до 140 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в воскресенье, 22 октября.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля», — рассказал Чехов.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки, огнем российской артиллерии были сорваны две попытки продвижения подразделений украинской армии неподалеку от населенных пунктов Угледар и Новодонецкое, а также уничтожена разведгруппа противника.

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились шести минометных расчетов.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что ВСУ потеряли до 155 своих солдат на донецком направлении. Кроме того, ВС РФ смогли ликвидировать три миномета 120-го калибра.

Перед этим, 20 октября, Минобороны России показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС РФ на донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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