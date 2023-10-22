Расчет гранатомета АГС-17 «Пламя» отразил атаку ВСУ под Артемовском

Расчет автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» отразил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении и нанес противнику огневое поражение. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в воскресенье, 22 октября, поделилось Минобороны РФ.

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения получили данные о приближении нескольких групп ВСУ по лесопосадке к окраинам Артемовска (украинское название — Бахмут). Расчет 30-миллиметрового гранатомета АГС-17 «Пламя» массированным огнем нанес поражение противнику.

Отмечается, что десантники-гранатометчики работали с закрытой огневой позиции, расположенной в многоэтажке на северо-западной окраине города. Сначала расчет наносит одиночные выстрелы, фиксируя попадание и проводя корректировку, а потом — очередями до полного расхода боеприпасов. После этого военнослужащие оперативно сменяют позицию.

Военнослужащие ВСУ бросили убитых и раненых в лесопосадке и покинули занимаемые ими позиции, добавили в Минобороны.

Ранее, 19 октября, артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» тульских десантников уничтожили живую силу и боевую технику ВСУ на артемовском направлении в районе Клещеевки. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания поразили опорные пункты, уничтожив засевших там украинских боевиков.

Днем ранее, 17 октября, Минобороны показало, как штурмовые подразделения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения зачистили опорный пункт ВСУ на северном фланге артемовского направления спецоперации. Так работают десантники-штурмовики в ходе активной обороны к северу от Артемовска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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