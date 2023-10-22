Обозреватель Welt уличила Байдена в особом отношении к фон дер Ляйен

На саммите ЕС–США 20 октября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен получила к себе особое отношение со стороны американского президента Джо Байдена, отметила обозреватель Welt Стефани Больцен.

«Говорят, их связывают исключительно хорошие отношения. Они называют друг друга «дорогой Джо» и «Урсула». Двое из семерых детей фон дер Ляйен родились в Америке и, следовательно, являются гражданами США. В последнее время она даже стала «почетной бабушкой гражданина США» — свидетельство о тесных трансатлантических связях», — пишет она в материале от 21 октября.

Больцен заметила, что рядом с фон дер Ляйен сидел председатель Евросовета Шарль Мишель. Бельгиец, по ее словам, не получил личной аудиенции с Байденом, в отличие от главы ЕК. Фон дер Ляйен разрешили прогуляться с президентом США в Розовом саду Белого дома, а Мишель побеседовал с ним только в Овальном кабинете, в присутствии представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Особое отношение к председателю ЕК заставило наблюдателей обратить внимание и на формат саммита ЕС–США, в котором председатели Совета и Комиссии представляют ЕС на равных основаниях, пишет Больцен. Она уточняет, что это вписывается в схему, при которой фон дер Ляйен давно ведет свою игру во внешней политике. Ранее в отношении Украины, теперь — Израиля.

На прошлой неделе она в одиночку отправилась в Израиль без консультации с Боррелем, выразила полную солидарность с Байденом и рассматривала вопрос о временной приостановке многомиллионной помощи ЕС палестинцам. Это вызвало резкую критику в Брюсселе, и в итоге Боррель и Мишель добились даже увеличения этой помощи.

«Остается открытым вопрос, было ли приглашение Байдена на отдельную прогулку в розарий результатом рабочих отношений его высокопоставленных гостей или он хотел поговорить с фон дер Ляйен на темы без Мишеля. Говорят, президент США хочет, чтобы она заняла пост генерального секретаря НАТО в 2024 году», — подытожила обозреватель Welt.

20 октября глава Еврокомиссии во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне указала на вину Ирана в палестино-израильском конфликте и призвала усилить санкции против него. По ее мнению, связь ХАМАС с Ираном очевидна.

19 октября Байден запросил у конгресса оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Президент США предложил выделить еще $13,6 млрд на охрану границы с Мексикой, $7,4 млрд — на другие цели в сфере национальной безопасности.

15 октября глава Белого дома заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3,8 тыс. человек, и еще 13,3 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.