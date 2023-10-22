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МЧС усилило профилактику пожарной безопасности в отопительный сезон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники МЧС России усилили профилактику пожарной безопасности в преддверии отопительного сезона. По информации ведомства, каждый отопительный сезон вызывает увеличение числа пожаров втрое. Так, с начала текущего сезона по стране уже были зарегистрировано 16 тыс. возгораний, причиной которых послужило печное отопление.

Чтобы предотвратить возгорания, сотрудники государственного пожарного надзора совершают подворовые обходы. Они объясняют владельцам печей и каминов, какие правила необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность себе и своему имуществу.

«Около каждой печи должен быть прибит притопочный металлический лист размером не менее 70 на 50 см. Поверхности печей и дымоходов необходимо систематически очищать от пыли и других горючих отходов. Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся жидкости», — объяснил главный специалист отдела информации и связи, майор внутренней службы МЧС России по Красноярскому краю Роман Донцев.

На территории Сибири сотрудники МЧС объясняют местным жителям, как обеспечить исправность печных труб и дымоходов. Так, например, мебель и другие горючие предметы следует располагать на расстоянии 70 см от печи и на 1,25 м от топочных отверстий.

В Мурманске проводятся рейды в гражданских кооперативах. Работники госпожнадзора проверяют наличие огнетушителей в помещениях, рекомендуют регулярно следить за состоянием проводки и отопительных приборов, чтобы вовремя выявлять любые неполадки.

В Красноярском крае организованы встречи с сотрудниками МЧС, на которых местные жители получают памятки о пожарной безопасности. Госпожнадзор проверяет наличие в домах пожарных извещателей. Эти устройства спасли уже как минимум 13 жизней в течение последних полутора месяцев.

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Ранее, 10 октября, сообщалось, что в Псковской области за девять месяцев 2023 года зафиксировано 3024 пожара. Погибли 55 человек, среди них один ребенок. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (2452 случая), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (261 случай), а также нарушения при использовании и устройстве печи (125 случаев).

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