Боец MMA Гончаров прокомментировал «Известиям» выступление россиян в турнире UFC 294

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в комплексе «Этихад Арена» 21 октября состоялся турнир UFC 294. На ринге прошло 13 боев, в семи из которых приняли участие российские бойцы. По результатам чемпионата российские спортсмены одержали шесть побед. Своими впечатлениями о состоявшемся чемпионате 22 октября поделился с «Известиями» боец ММА, чемпион WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров.

Россиянин Ислам Махачев вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Уроженец Республики Дагестан встретился в клетке с австралийцем Александром Волкановски.

Бой длился менее полутора минут. Махачев отправил Волкановски в нокаут ударом ноги по голове за две минуты до окончания первого раунда, после чего добил противника. Несмотря на то что эта победа может показаться легкой, многие считали Волкановски «неудобным соперником» для россиянина.

«У Алекса низкий центр тяжести, он невысокий, очень сильный физически, хорошо защищается, хорошо бьет, подвижный. И первые минуты боя это показали. Ислам попытался перевести, не получилось. Волкановски развернул Ислама, прижал к сетке. Но потом была филигранная работа ногами. Это было потрясающе», ― объяснил Гончаров.

Встреча в октагоне Хамзата Чимаева и американца Камару Усмана стала соглавным боем турнира UFC 294. В течение двух первых раундов Чимаев доминировал над оппонентом, и лишь в конце третьего раунда, когда до окончания боя оставалось 20 секунд, Усману удалось сбросить с себя россиянина и подняться на ноги. После этого бойцы из России и Соединенных Штатов обменялись серией ударов. Затем бой окончился.

«Хамзат Чимаев показал феноменальное выступление в первом раунде. Камару Усман славится своей борьбой, защитой от тейк-даунов. Все свои бои Камару контролировал своих оппонентов, доминировал над ними. А тут Хамзат Чимаев перевел Усмана в «партер» так легко, играючи, и «забрал» спину. Это было круто. Чудом Камару Усман устоял, удержался от сабмишенов», ― поделился впечатлениями Гончаров.

Чемпион WFCA и ACA в тяжелом весе подчеркнул, что бой был далеко не легким, и теперь Чимаев выступит в чемпионском бое.

«Тяжелая трудовая победа Хамзата [Чимаева] выводит его на чемпионский бой, и мы ждем нового чемпиона в среднем весе. И я думаю, что Хамзат станет им. Против Шона Стрикленда (действующего чемпиона UFC в среднем весе. ― Ред.) будет крутой бой, и, думаю, Хамзат в нем победит», ― заявил Гончаров.

Кроме того, 21 октября на октагоне UFC дебютировал россиянин Шарабутдин Магомедов, больше известный под псевдонимом Шара Буллет, который сразился с бывшим чемпионом M-1 в среднем весе бразильцем Бруну Силвой. Гончаров отметил, что Магомедову достался очень сильный соперник, тем не менее, считает спортсмен, бой оказался очень успешным для дебютанта и завершился единогласной победой Магомедова.

«На мой взгляд, дебют удался. Потрясающее выступление Шары. Бразилец, который славится своей ударной техникой, начал бороться во втором раунде. Это говорит о том, что стойка его не выдерживала конкуренцию, так скажем, спасался в борьбе. И в борьбе Шара работал снизу, очень качественно пробивал локтями и забрал все три раунда. Крутое выступление, сильный дебют. Видно, что у бойца большое будущее», ― прокомментировал Гончаров.

Однако далеко не все встречи бойцов оказались такими удачными для россиян. Например, один из самых ожидаемых боев между представляющим Россию Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером, который выступает за Бразилию, признали несостоявшимся из-за запрещенного приема: россиянин ненамеренно нанес бразильцу удар в пах.

«Магомед очень хорошо начал поединок. В начале боя был интересный эпизод, где он пробил рукой в корпус Джонни, и тот согнулся и немножко схитрил, хотел встретить Магомеда коленом в прыжке. Такой яркий эпизод, который мы нечасто видим в боях», ― рассказал собеседник «Известий».

По рекомендации доктора, который осматривал бразильца, судья принял решение остановить бой. Бразилец оказался крайне недоволен решением рефери, вместо этого он хотел продолжить бой, в результате чего толкнул судью. На ринг вызвали охрану, оба бойца пытались прорваться друг к другу. В итоге в октагоне появился глава UFC Дана Уайт, чтобы успокоить россиянина и бразильца.

«В этом эпизоде я считаю, что доктор, который общался с Джонни Уокером, поступил непрофессионально. Джонни должен был продолжить поединок. Врач должен был спросить, может ли он продолжать, и от этого уже отталкиваться и принимать решение. Но этого не было. Всё происходило в прямом эфире. Доктор сорвал классный бой», ― резюмировал Гончаров.

В ночь на 22 октября «Известия» показали празднование жителями Махачкалы победы российских бойцов UFC. Сотни радостных болельщиков собрались в центре города, где танцевали лезгинку и показывали трюки на своих автомобилях.