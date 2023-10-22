Локомотив сошел с рельсов на Сахалине

Железнодорожный локомотив сошел с рельсов в Томаринском районе на Сахалине. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС по региону в воскресенье, 22 октября.

«Утром 22 октября поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива», — рассказали в ведомстве.

Сообщений о погибших и пострадавших не поступало, задержки поездов не возникло.

В МЧС сообщили также, что из Южно-Сахалинска был направлен восстановительный поезд, чтобы ликвидировать последствия инцидента.

Ранее, 30 сентября, в Бурятии сошли с рельсов две секции локомотива грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет, на место был отправлен аварийно-восстановительный поезд из Северобайкальска.