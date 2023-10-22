Эксперт в США объяснил неприемлемость использования ракет ATACMS

Решение американского президента Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, причиняемых этим неизбирательным оружием, написал в статье для Responsible Statecraft член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.

«Это настоящая угроза жизням мирных жителей. Отправка ATACMS игнорирует прочный международный консенсус, который признает, что ответственного применения кассетных боеприпасов не существует. Они нарушают самый главный принцип международного гуманитарного права. Они не проводят различия между военными объектами и гражданской жизнью», — пишет он в материале за 21 октября.

Пичи пояснил, что такие боеприпасы трудно нацелить точно, что увеличивает след от ущерба, который распространяется на гражданское население. Кроме того, многие из них не взрываются при ударе, а сохраняются в течение долгого времени, калеча и убивая тех, кто не имеет никакого отношения к конфликтам, при которых применялся боеприпас.

«Кассетные бомбы малы и многочисленны, что делает их особенно губительными. Размером с бейсбольный мяч, батарейку размера D или банку из-под газировки, они могут легко затеряться в естественной среде. Ракеты ATACMS, отправленные на Украину, содержат 950 суббоеприпасов, что значительно увеличит число неразорвавшихся боеприпасов американского производства в этой стране, на поиск и безопасное уничтожение которых может уйти много лет», — добавил специалист.

Пичи завершает материал замечанием о том, что при всех стараниях США, которые вносят вклад в работу по разминированию в Лаосе и других местах, они не участвовали в переговорах, результатом которых стала Конвенция по кассетным боеприпасам. Если бы США там были, они бы рассматривали конвенцию «как знаковый договор, основанный на десятилетиях человеческих травм, полный решимости сохранить жизнь, безопасность и целостность международного гуманитарного права», уверен Пичи.

Он считает, что США должны изменить курс, присоединиться к договору и уничтожить свои запасы кассетных боеприпасов. Это не отменит прошлого, но может изменить будущее, которое в нынешних условиях обречено на повторение страданий прошлого, резюмирует член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов.

20 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передали Киеву ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». При этом количество ракет он называть не стал.

Тогда же глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что США после поставки Украине первой партии дальнобойных ракет ATACMS продолжат снабжать ими страну на регулярной основе.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.