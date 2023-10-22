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Глава МИД заявил о неподходящем моменте для эвакуации британцев из Газы

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Фото: Global Look Press/XinHua/Khaled Omar
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Около 20 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу после того, как пограничный с Египтом КПП «Рафах» открылся утром 21 октября. Однако ситуация в анклаве напряженная и покидать его британским гражданам может быть небезопасно, заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

Он пообещал, что с застрявшими в секторе Газа несколькими сотнями британцев свяжутся, когда будет обеспечена безопасность эвакуации из анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

«Двадцать грузовиков — это хорошее начало. В конечном счете мы хотим видеть больше. Мы хотим, чтобы контрольно-пропускной пункт «Рафах» стал достаточно безопасным для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть Газу», — приводит слова Клеверли The Sundy Times.

Газета также сообщила, что семьи британских граждан, застрявших в секторе Газа, разочарованы ограниченностью сообщений, которые они получают от министерства иностранных дел относительно открытия границы. В субботу их уведомили о том, что в случае открытия границы никто не знает, как долго это продлится.

«Вам следует оценить свою личную безопасность, прежде чем решиться переехать к границе или попытаться пересечь ее. Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или экстренные проездные документы. Мы ожидаем, что граница будет очень загружена и ситуация может быстро измениться. Мы не можем гарантировать, что вам разрешат пересечь границу или безопасность перехода. Мы делимся этой информацией, чтобы помочь вам сделать правильный выбор», — написали представители МИД Великобритании застрявшим в Газе гражданам страны.

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21 октября утром контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа закрылся после того, как через него проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее в этот день КПП «Рафах» открылся для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранных граждан. В то же время сообщалось, что договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа еще не была достигнута.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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