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В Швеции предположили план США скрыть провал на Украине благодаря конфликту в Газе

SwebbTV: США могут использовать конфликт в секторе Газа для сокрытия провала на Украине
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Фото: соцсети
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Палестино-израильский конфликт может стать для США удобным способом сместить фокус внимания мировой повестки, чтобы скрыть провал на Украине. Об этом в субботу, 21 октября, заявил шведский политический обозреватель Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV.

«Внимание средств массовой информации переместилось с Украины на то, что происходит в Израиле. И кому-то это может показаться очень уместным. Потому что конфликт на Украине стал для Запада крупным провалом», — передает издание.

Стенлунд отметил, что в настоящий момент мир сосредоточен на Израиле, так как на Украине «одни и те же новости изо дня в день». Он считает, что США и НАТО чувствуют необходимость перераспределения ресурсов и отказа от Украины в связи с очевидным провалом и поэтому переключение внимания на конфликт на Ближнем Востоке сейчас как нельзя кстати.

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Ранее в этот день посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что конфликт на Украине, на поддержку которой США расходуют астрономические суммы, станет в итоге для них «вторым Афганистаном». Он отметил, что США в данном случае преследуют исключительно свои гегемонистские интересы.

Днем ранее, 20 октября, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что военная поддержка Соединенными Штатами Израиля, в том числе в вопросе поставки боеприпасов, может ослабить Украину. Он добавил, что США поставили Израилю системы противоракетной обороны (ПВО), которые теперь тоже не достанутся Украине.

Ранее, 19 октября, в американском журнале Newsweek признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчалось успехом — его цели не достигнуты, а сезон дождей и непогоды вскоре еще сильнее ухудшит положение войск. Даже новая крупная поставка военной помощи от США не сможет изменить перевес сил, который сейчас склоняется не в пользу Украины, считает издание.

До этого, 18 октября, бывший американский дипломат Час Фриман сообщил, что ВСУ уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск, а Россия тем временем находится в разгаре подготовки наступления.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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